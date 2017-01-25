بلجيكا تتساءل: كيف وصلت دباباتنا إلى “حزب الله” في سوريا؟

كشفت تقارير إعلامية وصور التقطت مؤخراً في سوريا، عن امتلاك ميليشيا حزب الله اللبناني لعدد من الدبابات البلجيكية من طراز M113، والتي كانت من قبل ضمن قوات الجيش البلجيكي، ضمن قواتها المتواجدة الآن في سوريا، والتي تحارب إلى جانب قوات الجيش السوري الرسمي.

وذكرت صحيفة “ده مورخن” البلجيكية على موقعها الإلكتروني مساء الإثنين الماضي، أن “سرب الدبابات البلجيكية الذي شوهد بحوزة قوات حزب الله في سوريا صناعة أمريكية، لكنه كان ضمن قوات الجيش البلجيكي، ولا يعرف حتى اللحظة كيف وصلت هذه الدبابات إلى يد حزب الله في سوريا”.

ولفتت الصحيفة إلى أن الاتحاد الأوروبي لا يزال يعتبر “حزب الله” منظمة إرهابية، وبالتالي فمن غير المسموح به تزويده بالأسلحة، وهو ما يؤكده البرلماني البلجيكي آلان توب للصحيفة قائلاً: “حتى اللحظة لا نملك في بلجيكا طريقة للسيطرة على تجارة الأسلحة التي يستغني عنها الجيش البلجيكي”.

وقالت الصحيفة إنه سبق لكل من “الولايات المتحدة الأمريكية وبلجيكا بيع هذا الطراز من الدبابات إلى الجيش اللبناني الرسمي، ففي العام 2007 قامت وزارة الدفاع البلجيكية ببيع 71 عربة مدرعة إلى الجيش اللبناني، من ضمنها 12 دبابة من طراز M113”.

ويعتقد البرلماني البلجيكي آلان توب عن الحزب الاشتراكي أن هذه الدبابات “ربما تكون قد سرقت من الجيش اللبناني على يد حزب الله، أو يكون الجيش اللبناني هو من قام ببيعها لحزب الله لاستخدامها في حربه إلى جوار بشار الأسد في سوريا”.

ويضيف قائلاً: “على أية حال، فإن وصول هذه الأسلحة إلى منظمة إرهابية مثل حزب الله يثبت أننا بحاجة ماسة إلى المزيد من السيطرة على بيع المعدات العسكرية لدينا، وتزويد هذه الأسلحة بنظم تتبع خاصة، لنعرف أين ستؤول في النهاية”.