روحاني منتقدا ترمب: زمن بناء الجدران انقضى

قال الرئيس الإيراني حسن روحاني اليوم السبت إن زمن بناء الجدران بين الدول “انقضى”، وذلك في انتقاد ضمني لنظيره الأميركي دونالد ترمب، الذي وقع الأربعاء الماضي قرارا ببدء أعمال تشييد جدار على طول حدود بلاده مع المكسيك.

وقال روحاني في كلمة أعيد بثها عبر التلفزيون الرسمي “لم نعد اليوم في عصر بناء الجدران بين الدول، لقد نسوا أن جدار برلين سقط قبل بضع سنوات”، مضيفا أن “علينا إزالة الجدران بين الشعوب، لم يعد العالم اليوم مكانا لتعزيز الفوارق بين الأمم”.

ولم يعلق الرئيس الإيراني مباشرة على قرار ترمب منع دخول رعايا دول إسلامية من بينها إيران إلى الولايات المتحدة لمدة أربعة أشهر.

وأكد روحاني الذي أدلى بكلمته خلال مؤتمر دولي حول السياحة، أن إيران ومنذ توقيعها الاتفاق النووي مع القوى العظمى في يوليو/تموز 2015 “فتحت أبوابها أمام السياح الأجانب”.

ولا تقيم الولايات المتحدة علاقات دبلوماسية مع إيران منذ أكثر من 37 عاما، لكن نحو مليون إيراني يقيمون في الولايات المتحدة، بحسب التقديرات الرسمية الإيرانية، وهم يشكلون أكبر جالية إيرانية في الخارج.