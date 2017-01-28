شَمسُ من تلك؟

شاءَ القدر بِهُطول المصائبِ كالمطْر فأتت سُحابةٌ مُحملة بالتلوثِ الفِكريّ لا باِلمطْر ..

في هذا اليَوم و في ظِل الأجواءِ الشَتوية فلنَسرح قليلاً لِنبحثَ عنّ علاماتِ الإستفهامِ في مُخيلتِنا .. إحداهُن علىٰ سَبيلَ المِثال : بينَ ليلةٍ و ضُحاها قد أصبّحنا مُجتمع جاهِل و مثيرٌ لِلشفقةِ و مُجتمعٌ مُتخلف غَير إنساني بعدَ أن كان المُجتمع العربي من أفضَل المُجتمعات فِكرياً و حضارياً و تاريخياً ..

كُنا كما الشمسِ نُضيئُ ظُلمات الغرب و أصبحنا كالقمر نَستمدُ ضوءنا مِن شمسهُم والتي سبقَ وأن صُنِعت من نورِنا.. كيفَ هو حالُ مُجتمعِكُم ياسادة! مليئٌ بالإحباط و التشاؤم و السواد لا أفكارَ لا إبداعَ لا إنتِصار فقط عاراً يُلحِقَ بِعار.. يوجد مبدعٌ و مُخترِع ولكنهُ يفقد القوة، السُلطة و المال اذاً فلنعتَبِرهُ هامشٌ في المُجتمع .. يوجد فاشل ذو مال ، سُلطة و ( واسطة ) اذاً اهلا بك جميعُ الأضواء مُسلطة نحوك .. عفواً هل هذا مُجتمعكم الذي تدافعون عنهُ!

ياللأسف فأنا لا أرى مُجتمع بل أرى غِباراً لمُجتمعٍ مُدمر أصبحت نهاية افرادهُ جُملةٍ واحدة من جَد لن يجد و من لم يزرع حصد، فلا يتسع الصدر و الفكر الا ان اقول “يبقى شيء في ضمير الكون ينبؤني بأن الصبح اتٍ و ان موعده غدا”.

بكلمات/ فاطمه صباح