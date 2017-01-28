العدساني للصالح: هل ستزيد أسعار الوقود الشهر المقبل؟

أعلن النائب رياض العدساني أنه قدم سؤالا برلمانيا إلى نائب رئيس الوزراء وزير المالية أنس الصالح عن الزيادة المحتملة في أسعار الوقود الشهر المقبل.

ونص السؤال على ما يلي:

ما مدى صحة أن مؤسسة البترول اقترحت زيادة أسعار البنزين والكيروسين والغازولين (البنزلين) في محطات بيع الوقود بالتجزئة لشهر فبراير 2017.

وذلك بناء على قرار مجلس الوزراء بشأن تعديل أسعار الديزل والكيروسين والمتضمن اقتراح لجنة إعادة دراسة مختلف أنواع الدعوم التي تقدمها الدولة بشأن تعديل أسعار البنزين شهريًّا.

وذلك في ضوء المتغيرات التي تطرأ على أسعار النفط عالميًّا، وأن لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس الوزراء قررت إعادة الموضوع لوزارة المالية لاتخاذ ما تراه مناسبًا في هذا الشأن إذا كانت الإجابة بالإيجاب:

1 – يرجى تزويدي بكتاب مؤسسة البترول الكويتية الذي يتضمن زيادة الأسعار حسب كل نوع للموضع أعلاه.

2 – رأي لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس الوزراء.

3 – رأي وزارة المالية.