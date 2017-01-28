مسلمون يردون على قرار #ترمب منعهم من دخول أميركا: لا فائدة منه وخطير

بعد توقيع الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، أمس الجمعة، قراراً تنفيذياً بمنع دخول رعايا سبع دول إسلامية، وهي سورية والعراق وإيران والصومال واليمن وليبيا والسودان، حتى ممن يحملون تأشيرات، إلى أميركا، انطلقت حملة تغريدات تحت وسم #MuslimBan لانتقاد القرار، وللحديث عن تأثيره على حياة هؤلاء الممنوعين من الدخول.

وشاركت سناء حايمن صورةً لإنجازات والدها في الولايات المتحدة، وكتبت: “أبي، المهاجر المسلم ساهم في خلق آلاف فرص العمل في أميركا. منع المسلمين لا فائدة وخطير”.

My Muslim, immigrant father created hundreds, if not thousands, of jobs in the US. The #MuslimBan is pointless, dangerous, and un-American. pic.twitter.com/X2GcvIoKsB — Sanaa Himani (@sanaahimani) ٢٨ يناير، ٢٠١٧

أثينا خيبري غردت: “قريبتي من إيران لن تتمكن من العودة إلى أميركا للحصول على شهادتها في الكيمياء. شكراً”.

My cousin from #Iran won't be moving to the US to finish her chemistry degree now. Thanks #MuslimBan 🖕🏽 — Athena Kheibari (@AthenaKheibari) ٢٨ يناير، ٢٠١٧

الصحافية فرناز فسيحي، تحدّثت عن هروب عائلتها من إيران بحثاً عن ملجأ آمن هرباً من قمع النظام هناك.