ميسي يطلب من برشلونة السرية في مفاوضات تجديد العقد

تواصل مسلسل تجديد النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي لعقده مع نادي برشلونة الإسباني، وتتمثل الحلقة الجديدة في الطلب الذي يكون قد قدمه اللاعب لإدارة فريق “البرسا” بإلتزام السرية في المفاوضات.

وأفادت صحيفة “موندو ديبورتيفو” الإسبانية أنّ ليونيل ميسي ووالده خورخي وكيل أعماله، قد نقلا طلباً وحيداً لإدارة نادي برشلونة أثناء التفاوض لتجديد العقد الحالي الذي سينتهي في يونيو 2018، وهو إلتزام الصمت أثناء المفاوضات وعدم التصريح لوسائل الإعلام بأي تفاصيل.

وأضافت ذات الصحيفة، المقربة من نادي برشلونة، أنّ ميسي، يرى أنه كلما التزم الطرفان الصمت، كلما جرت المفاوضات بشكل أفضل وأسرع.

ونقلت الصحيفة الكاتلونية، التصريح المقتضب لروبرت فرنانديز، السكرتير الرياضي لنادي برشلونة، بالتأكيد على أن المفاوضات مع ليونيل ميسي تسير على أفضل ما يرام، ولا داع للقلق الذي يساور جماهير النادي بشأن إمكانية رحيل النجم الأول للفريق.

وكانت صحيفة “سبورت” الكاتالونية، قد ادعت، الثلاثاء الماضي،أنّ إدارة نادي برشلونة قد انتهت من إعداد العرض الذي ستقدمه لليونيل ميسي لتجديد عقده.

وأشارت أنّ العرض يتضمن التجديد لمدة 5 سنوات، مع توضيح الأمور بشأن الجانب المالي لتفادي أي تورط في قضايا ضريبية.