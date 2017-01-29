منع عائلة سورية تحمل “تأشيرات” من دخول الولايات المتحدة

تم منع عائلة سورية تحمل تأشيرات دخول إلى الولايات المتحدة من ركوب طائرة، كانت متجهة من باريس إلى أتلانتا، السبت، وعادت إلى مطار بيروت الذي غادرته في وقت سابق إلى باريس.
ومساء السبت، وصلت العائلة المؤلفة من ثلاثة أفراد، إلى بيروت بعد أن أعيدت من مطار شارل ديغول في باريس، بعدما كانت قد غادرت مطار رفيق الحريري الدولي فجر السبت إلى باريس، لتنتقل منها إلى مدينة أتلانتا في ولاية جورجيا الأميركية. على متن رحلة تابعة لاحدى شركات الطيران الأجنبية.
ولكن ولدى وصولها إلى المطار الفرنسي، منعت من متابعة طريقها وأعيدت إلى بيروت، رغم حيازة أفرادها وثائق دخول رسمية الى الولايات المتحدة.
3 تعليقات
تعالوا عندنا وزير الاسكان يرحب بكم اهم شي تقولون شو بدك وهيدا يعطيكم فيلا دورين دولكس !!!
حنا مانعرف نعوج اللسان مالقينا تراب وتبن ههههه وامسكوا سرا يبغالي اروح لبنان اتعلم شو بدك اصير ملياردير!!!
احسن واحد كسب من شو هيدا وشو بدك ودخل مليارات رفيق الحريري حتى صار نص سعودي وربع لبناني ههههه والربع الباقي ضايع ؟