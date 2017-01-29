مجلس العلاقات الإسلامية في واشنطن: قرار المحكمة الفدرالية بمنع ترحيل أي لاجئ انتصار

اعتبر نهاد عوض رئيس مجلس العلاقات الإسلامية “كير” في واشنطن قرار المحكمة الفيدرالية اليوم بمنع ترحيل اي لاجىء تم اعتقاله بعد دخول امريكا انتصارا.
وقال عوض في تغريدة على حسابه في “تويتر”: هذا القرار نافذ فورا و ملزم لحكومة ترامب في جميع الولايات.
اعتبر نهاد عوض رئيس مجلس العلاقات الإسلامية “كير” في واشنطن قرار المحكمة الفيدرالية اليوم بمنع ترحيل اي لاجىء تم اعتقاله بعد دخول امريكا انتصارا.
وقال عوض في تغريدة على حسابه في “تويتر”: هذا القرار نافذ فورا و ملزم لحكومة ترامب في جميع الولايات.
تعليق واحد
وكلام ترامب مش هيتنفذ…ولا انتوا بتحلمواا.
قصدي بتحفظوا ماء وجهكم.