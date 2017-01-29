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مجلس العلاقات الإسلامية في واشنطن: قرار المحكمة الفدرالية بمنع ترحيل أي لاجئ انتصار

تويتر
منذ 4 ساعات
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اعتبر نهاد عوض رئيس مجلس العلاقات الإسلامية “كير” في واشنطن ‏قرار المحكمة الفيدرالية اليوم بمنع ترحيل اي لاجىء تم اعتقاله بعد دخول امريكا انتصارا.

وقال عوض في تغريدة على حسابه في “تويتر”: هذا القرار نافذ فورا و ملزم لحكومة ترامب في جميع الولايات.

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