مجلس العلاقات الإسلامية في واشنطن: قرار المحكمة الفدرالية بمنع ترحيل أي لاجئ انتصار

اعتبر نهاد عوض رئيس مجلس العلاقات الإسلامية “كير” في واشنطن ‏قرار المحكمة الفيدرالية اليوم بمنع ترحيل اي لاجىء تم اعتقاله بعد دخول امريكا انتصارا.

وقال عوض في تغريدة على حسابه في “تويتر”: هذا القرار نافذ فورا و ملزم لحكومة ترامب في جميع الولايات.