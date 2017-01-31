العبادي: «حظر ترمب» عقاب لمن يقاتلون الإرهاب.. ولن نرد بالمثل

اعتبر رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي، اليوم الثلاثاء، ان قرار الرئيس الاميركي دونالد ترمب الذي يحظر على العراقيين دخول الولايات المتحدة يشكل عقابا لمن «يقاتلون الارهاب».

وقال العبادي في اول رد فعل له على القرار متوجها بالكلام الى ترمب «أنت تأتي على الضحية لتحاسبه، على الناس الذين يضحون، الذين يقاتلون الارهاب لتعاقبهم».

وأضاف أن العراق لن يرد بالمثل على قرار الرئيس الأميركي دونالد ترمب حظر دخول المواطنين العراقيين إلى الولايات المتحدة، لأنه لا يريد أن يخسر تعاون واشنطن في الحرب ضد تنظيم الدولة الإسلامية.

وفي معرض رده على سؤال في مؤتمر صحافي في شأن تصويت البرلمان العراقي بالموافقة على مطالبة الحكومة «بالرد بالمثل» على قرار ترمب قال العبادي «لا نريد اتخاذ أي شيء من هذا القبيل، وندرس كل القرارات، ولدينا معركة ولا نريد الإضرار بالمصلحة الوطنية».

وتقدم الولايات المتحدة دعما جويا وبريا حاسما للقوات العراقية التي تقاتل عناصر «داعش» الذين اجتاحوا ثلث العراق في 2014.