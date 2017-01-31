منتخب الكويت يُتوج بلقب رماية السكيت (للسيدات) في بطولة سمو الأمير الدولية

توج منتخب الكويت بالميدالية الذهبية في مسابقة رماية السكيت للفرق (سيدات) اليوم الثلاثاء ضمن منافسات بطولة سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح الدولية السادسة للرماية المتواصلة هنا وسط مشاركة كبيرة من 47 دولة.

وتمكن الفريق الكويتي المكون من الراميات افراح عادل وشيخة الرشيدي وايمان الشماع من نيل صدارة المسابقة متقدمات على صاحب المركز الثاني والميدالية الفضية منتخب قطر والمكون من الراميات سارة محمد وريم الشرشاني وهاجر محمد فيما حاز منتخب البحرين والمكون من الراميات مريم حساني ولطيفة الحادي ومريم الغرير المرتبة الثالثة والميدانية البرونزية.

وفي منافسات الفردي لنفس المسابقة تمكنت الرامية البحرينية مريم حساني من تحقيق المركز الأول والميدالية الذهبية فيما نالت الكويتية ايمان الشماع الميدالية الفضية بعد ان حلت ثانية في حين احرزت القطرية ريم الشرشاني المركز الثالث محققة البرونز.

وحقق المنتخب السعودي المكون من الرماة عطالله العنزي وسفر الدوسري ومحمد العامري الميدالية الذهبية في مسابقة رماية المسدس (ضغط الهواء 10 متر) للفرق (رجال) اثر احتلالهم المركز الأول بعد ان حققوا 1702 نقطة فيما جاء رماة عمان اسماعيل العربي وجمال الهطالي وسليمان الرحبي في المركز الثاني بعد الحصول على 1698 نقطة.

واحرز المنتخب الاردني والمكون من الرماة رائد محمد وعبدالله البطانية ومحمد الزيود المرتبة الثالثة بعد احراز 1669 نقطة محققين الميدالية الاولى للاردن في هذه البطولة.

وفي منافسات الفردي لنفس المسابقة تابع الرماة السعوديين تأقلهم باحراز الرامي عطالله العنزي المركز الأول والميدالية الذهبية محققا 5ر197 نقطة ومواطنه سفر الدوسري الذي نال المركز الثاني والميدالية الفضية بعد ان انجز 8ر196 نقطة في حين نجح التونسي علاء بن علي باحراز المركز الثالث والميدالية البرونزية.

وأكد مدير البطولة امين سر النادي الكويتي للرماية عبيد العصيمي ان البطولة ظهرت بمستوى فني مميز في الايام الثلاثة الأولى من معظم المنتخبات المشاركة فيها بدليل ان الكثير منهم حققوا ميداليات في المسابقات المختلفة الامر الذي يشير الى تطور رياضة الرماية لاسيما في الدول العربية.

وقال العصيمي في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية ( كونا) مساء اليوم الثلاثاء عقب تتويج الرماة الفائزين بالمنافسات ان اللجنة المنظمة للبطولة وفرت كافة الامكانيات لانجاح البطولة فنيا واداريا مضيفا ان اللجنة لمست رضا جميع ضيوف الكويت للخدمات المميزة التي تقدمها لاعضاء الوفود.

وعن اداء المنتخب الكويتي في منافسات البطولة اوضح ان ابطال الكويت قدموا اداء جيدا وتمكنوا من احتلال صدارة البطولة حتى الآن مشيرا الى ان ادارة الفريق لديها بعض الملاحظات على اداء الرماة في بعض المسابقات حيث كان بامكانهم تحقيق نتائج افضل.