روحاني: ترمب «مبتدئ» في عالم السياسة

وصف الرئيس الإيراني حسن روحاني نظيره الأميركي دونالد ترمب اليوم بأنه «مبتدئ» في عالم السياسة، مصعدا انتقاداته لحظر السفر الموقت الذي أعلنته واشنطن على الإيرانيين ومواطني ست دول أخرى ذات غالبية مسلمة.

وقال روحاني في كلمة أذاعها التلفزيون على الهواء مباشرة «اليوم ليس يوم تفريق بين الناس».

وأضاف: إن ترمب «جديد على السياسة. جاء من عالم مختلف. إنها أجواء جديدة تماما بالنسبة له. سيحتاج لوقت طويل وسيكلف الولايات المتحدة الكثير إلى أن يتعلم ما يحدث في العالم».

وكانت إيران قالت إنها ستتخذ إجراءات قانونية وسياسية وإجراءات بالمثل رداً على الأمر التنفيذي الذي وقعه ترمب.