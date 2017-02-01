المطير: موقفي ثابت من استجواب المبارك.. لا أتعامل مع أدوات بل سأحارب رؤوسهم

أكد النائب محمد المطير ثبات موقفه من استجواب رئيس الوزراء اذا لم يتم حسم الملفات العالقة التي تم ابلاغ الحكومة بها ومنها اعادة الجناسي وتعديل تعرفة الكهرباء.

وقال المطير إن الوزير الحمود قصر في الأداء المهام المناطة به، مؤكدا أن أي وزير يعجز عن أداء مسؤولياته فإننا سنستخدم صلاحياتنا الدستورية التي انتخبنا من أجلها الشعب الكويتي.

وشدد المطير على أن مسؤولية وزير الشباب الجديد هي حل الأزمة الرياضية بشكل سريع وإلا فإننا سنمارس أدواتنا الدستورية مع الوزير الجديد.

وتابع المطير نحن نعمل من أجل الكويت حتى نراها في وضع أفضل مما عليها الان، مؤكداً انه لامانع عنده ان يخسر شعبوياً لأجل مصلحة الكويت “ويعلم الله أني صادق”.

وأكد المطير ان وزير الاعلام قصر في الأداء المهام المناطة به وقال ان أي وزير يعجز عن اداء مسؤولياته فإننا سنستخدم صلاحياتنا الدستورية التي انتخبنا من اجلها الشعب الكويتي .

وقال نحن نعين ونعاون فإذا احتاجت الحكومة منا مساعدة من المجلس فلا مانع عندنا وإذا اخطأت فعليها الاعتذار، داعياً الحكومة الى تحسين ادائها”وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم”.

وشدد المطير على ان مسؤولية وزير الشباب الجديد هي حل الأزمة الرياضية بشكل سريع وإلا فإننا سنمارس أدواتنا الدستورية مع الوزير الجديد.

وفيما ان اعاد الاستجواب الاخير التوازن بين السلطتين قال”المسالة ليست تحديا بل اصلاح وهي فرصة للحكومة لضبط سلوكها بعد ان تجاهلت تدرجنا في ادواتنا الدستورية مع كل ما أثرناه من مواضيع وقضايا”.

وأكد اننا نتعاون مع الحكومة إذا نجحت الحكومة و سنصفق لها في حال معالجة القضايا العالقة.

وردا على ما تعرض له في الجلسة قال المطير “أنا لا أتعامل مع أدوات بل سأحارب رؤوسهم وهي موجودة وسيكون لنا موقف منهم”