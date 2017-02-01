الرئيس العراقي: قرار ترمب صدمة.. نحن نقاتل الإرهاب «نيابة عن العالم»

اعتبر الرئيس العراقي فؤاد معصوم، اليوم الأربعاء، أن قرار نظيره الأمريكي دونالد ترمب، بعدم السماح بدخول رعايا سبع دول بينها العراق إلى الولايات المتحدة شكل صدمة، خصوصا وأن العراق يقاتل الإرهاب «نيابة عن كل العالم».

وقال الرئيس العراقي في بيان الأربعاء، إن «إدراج ترمب للعراق ضمن الدول التي يمنع مواطنيها من السفر إلى الولايات المتحدة شكل صدمة لنا».

ودعا البيان الذي نشر على الموقع الإلكتروني لرئاسة الجمهورية إلى «انصاف شعب يقاتل الإرهاب بدماء ابنائه وموارده، نيابة عن كل العالم بما فيها الولايات المتحدة»، وفقا للبيان.