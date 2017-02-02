تصاعد الكراهية تجاه المسلمين في كندا منذ هجوم مسجد “كيبيك”

قال قائد في الشرطة الكندية، اليوم الأربعاء، إن مستوى الكراهية تجاه المسلمين في البلاد ارتفع على خلفية الهجوم الإرهابي الذي استهدف مسجدًا في مقاطعة كيبيك قبل أيام.

وقال فيليب بيشيت، القائد في شرطة مونتريال أهم مدن المقاطعة، إن الشرطة تلقّت، منذ الأحد الماضي، 14 شكوى عن منشورات مناهضة للمسلمين بمواقع التواصل الإجتماعي.

وأشار بيشيت، خلال مؤتمر صحفي، إلى أن هذه الشكاوي بدأت ليلة الهجوم الإرهابي وازدادت بشكل مفاجئ حتى يوم الثلاثاء، و”هذه زيادة خطيرة مقارنة مع الأشهر السابقة”.

وأكّد أن الشرطة تلّقت 55 شكوى فقط بشأن الكراهية ضد المسلمين خلال الفترة الممتدة من مايو/أيار حتى ديسمبر/كانون الأول من العام الماضي.

ولفت إلى أن الشرطة شكّلت فريقًا جديدًا يتكون من 55 شرطياً لمتابعة جرائم الكراهية والحيلولة دون وقوعها على نطاق أوسع.

في سياق متصل، أعلن رافائيل بيرجيرون، المتحدث باسم شرطة مونتريال، توقيف مواطن كندي (47 عامًا) شارك بمنشور يستهدف المسلمين عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

ومساء الأحد الماضي، استهدف هجوم مسلح، مسجداً في مدينة كيبيك، شمال شرقي كندا، وأسفر عن سقوط 6 قتلى، وإصابة 19 آخرين بجروح.