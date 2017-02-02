سفير الكويت لدى الولايات المتحدة: قانون حظر السفر ليس له علاقة بالكويتيين

أكد سفير دولة الكويت لدى الولايات المتحدة الشيخ سالم عبدالله الجابر الصباح ان قانون حظر السفر الصادر مؤخرا عن الإدارة الأمريكية ليس له علاقة بمواطني دولة الكويت الراغبين في زيارة امريكا.

وقالت السفارة الكويتية في واشنطن في بيان صحفي ان السفير طمأن الكويتيين الراغبين في زيارة امريكا “انه لم يطرأ اي تغير على وضعهم” وشجعهم على الاستمرار في ترتيباتهم المعتادة للسفر اليها مع ضرورة التقيد بالقوانين والتعليمات الصادرة عن السلطات الأمريكية.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترمب وقع يوم الجمعة الماضي عدة أوامر تنفيذية بتعليق استقبال اللاجئين في الولايات المتحدة وفرض حظر على دخول المهاجرين من سوريا لفترة زمنية غير محددة فضلا عن حظر منح تأشيرات دخول لمواطني سبع دول ذات غالبية مسلمة هي إيران وسوريا والعراق وليبيا والصومال والسودان واليمن لمدة 90 يوما.