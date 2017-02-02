(الهلال الأحمر الكويتي): 4000 أسرة سورية استفادت من حملتنا الإغاثية في الأردن

قال نائب رئيس مجلس إدارة جمعية الهلال الأحمر الكويتية أنور الحساوي اليوم الخميس إن عدد المستفيدين من الحملة الإغاثية الطارئة للاجئين السوريين التي نفذتها الجمعية في الأردن أخيرا بلغ 4000 أسرة سورية.

جاء ذلك في تصريح أدلى به الحساوي عقب اختتام الحملة الإغاثية التي بدأت بها الجمعية قبل أسبوع بتوزيع المواد الغذائية والملابس و(البطانيات) على 400 أسرة سورية في محافظة (معان) الاردنية.

وأوضح أن الفريق الميداني للجمعية بذل جل جهده من أجل توزيع محتوى قافلة المساعدات البرية التي تزن نحو 300 طن على الأسر السورية اللاجئة والقاطنة بمختلف محافظات ومناطق الاردن.

وبين أن المساعدات المقدمة شملت مناطق في (المفرق) و(الرويشد) و(معان) و(الرمثا) إضافة إلى العاصمة عمان مشيدا بجهود المتطوعين من الهلال الاحمر الكويتي ونظيره الهلال الاحمر الاردني في توزيع المساعدات.

واكد الحساوي أهمية التنسيق والتعاون القائمين بين الجمعيتين إذ أثمر ذلك عن وضع آليات محكمة وفاعلة لتوزيع المواد الاغاثية مضيفا انه تم الحرص على تنوع تلك المواد وضمان وصولها الى المستفيدين بكل سلاسة.

وأشاد بجهود المسؤولين بسفارة دولة الكويت لدى الأردن وفي مقدمتهم السفير الدكتور حمد الدعيج على تسهيل مهام وفد الجمعية الإغاثي واطلاعه المباشر على جهود الجمعية خلال عملية التوزيع.

وأعرب عن الشكر والامتنان للمتبرعين من أبناء الشعب الكويتي الذين لم يتوانوا عن مد يد العون للأشقاء السوريين في الاْردن مثمنا جهودهم التي كانت سببا في إغاثة كثيرين بمختلف الدول التي تعرضت للكوارث والأزمات.

واكد استمرار عمليات الجمعية في مناطق اللجوء والنزوح السوري إضافة إلى دعم المتضررين والمحتاجين في مناطق الصراع بالمنطقة.