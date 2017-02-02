وفيات اليوم الخميس 2/2/ 2017

-خالد غزاي رومي العتيبي -63- بعد صلاة عصر غد الجمعة بمقبرة صبحان -العمرية -ق 1 -ش 3- م 10-ت:99593391
– فؤاد سلطان فرج الفرحان-51 -شيع -عزاء الرجال: النهضة – ق 1- ش 110 -م 7 -النساء: القيروان – ق 1 – ش 116 -م 9-ت: 97933244
– عبدالرحمن فهد جمعه السناوي -23 -شيع -عزاء الرجال: الرميثية -ق 7 -ش حراء -م 24 -النساء: جابر الأحمد – ق 2 – ش 208- م 550-ت:99800475 -99440756
– علي عيد بداح البداح -68 -بعد صلاة عصر غد الجمعة بمقبرة صبحان -هدية – ق 2-/ الشارع الأول- م 222-ت:50000432 -66357222هاتف النساء- 99686471
– أم الزين إسماعيل جمال -أرملة-عبدالهادي محمد جمال -89 -شيعت -عزاء الرجال: شرق – الحسينية الجديدة (الخزعلية) -النساء: القادسية -ق 6 – ش 61 – م 18-ت:65150026
– جميلة سفر نزال العازمي -23 -شيعت -النسيم – ق 1 – ش 21 – م 1-ت:99640015 -99510059
– وضحة موسى سليمان الحريص -83 -بعد صلاة عصر غد الجمعة -عزاء الرجال: القادسية – ش عبدالعزيز الدعيج (ديوان الدعيج) -النساء: الجابرية -ق 10 – ش 5 – م 17-ت:99673663 -90093374
– محمد أحمد عيسى الستلان- 75 -شيع -عزاء الرجال: الشهداء – ق 4-ش 412 – م 3 (ديوان الستلان) -النساء: الشهدءا – ق 4-ش 2 – م 15-ت:99039350 -99649615 -99305146
إنا لله وإنا إليه راجعون
تعليق واحد
الله يغفرلهم