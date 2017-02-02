ترمب: سنطور نظاما يمنع دخول من لا يؤمن بقيمنا

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، اليوم الخميس، «ترقبوا إنجازات وزير الدفاع الأمريكي، فهو لم يخسر أي معركة».
وأعلن ترمب أن إدارته ستطور «نظاما يمنع دخول من لا يؤمن بقيم الولايات المتحدة».
قال الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، اليوم الخميس، «ترقبوا إنجازات وزير الدفاع الأمريكي، فهو لم يخسر أي معركة».
وأعلن ترمب أن إدارته ستطور «نظاما يمنع دخول من لا يؤمن بقيم الولايات المتحدة».
3 تعليقات
قبح الله هذا العلج الأبرص الصليبي العنصري ترمب ! قيم قامت على أنقاض شعب الهنود الحمر الذي أباده أجداد ترمب
هل سيكون ترامب القش الذي كسر ظهر الناقة
اي قيم مثلا
غزو العراق.. ام غزو افغانستان.. ام إلقاء قنبله الهيروشيما..
قال قيم قال..