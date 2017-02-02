ترمب: سنطور نظاما يمنع دخول من لا يؤمن بقيمنا

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، اليوم الخميس، «ترقبوا إنجازات وزير الدفاع الأمريكي، فهو لم يخسر أي معركة».

وأعلن ترمب أن إدارته ستطور «نظاما يمنع دخول من لا يؤمن بقيم الولايات المتحدة».