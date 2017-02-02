عربي وعالمي

ترمب: سنطور نظاما يمنع دخول من لا يؤمن بقيمنا

وكالات
منذ 2 يومين
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قال الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، اليوم الخميس، «ترقبوا إنجازات وزير الدفاع الأمريكي، فهو لم يخسر أي معركة».

وأعلن ترمب أن إدارته ستطور «نظاما يمنع دخول من لا يؤمن بقيم الولايات المتحدة».

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3 تعليقات

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