بوق ولا تخاف

سرقة أموال الشعب هي أخطر و أدهئ أمر، وتعتبر سرقة المال العام من أبشع الأعمال الإجرامية في القوانين السماوية والوضعية، فقد حذرنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم بخطورتها وقبحها من خلال حديثه : “والله لوسرقت فاطمة لقطعت يدها”، وهذا إعلان واضح لمن بيده أمر الأمة في أن يقوم ما بوسعه من أجل استرداد أموال الأمة التي سرقت، وهذا أيضاً إنذار واضح أن التفادي في ذلك أو التهاون أنما هو خيانة للأمة، أما التستر عليهم فهي كارثة كبرئ و يصبح هو أيضاً من سراق المال العام.

أصبحوا السراق في حالة من الطغيان و التشبع من الأموال، لكن من الغريب أن الجميع يعلم أن هنالك شخص ما يُسرق ولا يحاسبه أحداً ، هذا السارق لديه عصابة يخططون له علئ اغتيال أموال المواطنين، فيصبح لكل خائن من تلك العصابة حصة من أموال الشعب الكويتي، و للأسف لم يصبح للضمير حاجة في قلوب هؤلاء البشر، أصبحت السرقة عند هؤلاء الخونة شي طبيعي ولا يخافون حتئ من الله !.

الجميع يعتقد بأن سراق المال العام هم فقط مسئولين في مؤسسات الدولة، أو تجار معينين، أو بعض من أفراد الأسرة الحاكمة، قد يكونوا هم ولكن هنالك أشخاص آخرون يسرقون أيضاً، قد تكون أنت من سراق المال وأنت لاتعلم، فالموظف الذي يتقاضى راتباً شهرياً ولا ينتج هو سارق للمال العام، والموظف الذي يتقاضى راتباً شهرياً وهو جالس في داره هو سارق للمال، والكثير من الأمور التي يتقاضى عليها الموظف وهو لا يعمل،

أخلصك ؟ سرقة الأموال هو ما أثر سلباً في تدهور اقتصادات الدول وتقهقرها وتخلفها، فحين تتعود أن تتقاضى أموالاً من دون أن تعمل أو تنتج شيئاً يخلق ذلك في نفسك الاتكالية، ليست الكويت فقط يتم سرقة أموالها ، بل معضم الدول العربية فيها نفس هذا النوع من السرقة ، تلك المجتمعات في حاجة إلى إصلاحات جوهرية شاملة، تبدأ من أول الدرج ، فمصيبة المصائب هي نوم عقول الشباب، وانشغالها فقط بتوافه الأمور ، هو ما أدئ إلى عدم وجود مسئول حقيقي يدافع عن تلك الأموال ، ولنا أن نعيد النظر في وضع التعريف الملائم لسراق المال العام ، ليس من اقترض المليار وهرب خارج الحدود هو سارق للمال العام، بل إن جميعنا في تلك الآونة سراق للمال العام، إذا لم نقدم ولم نعمل ولم نثمر ولم نقف جميعاً لمحاربة الفساد سيتبخر مستقبل الكويت و ينفردون المجرمين بإغتصاب أموالها .

أخلصك بعد ؟ بما معناه لن يفيد مقالي أو مقال شخصٍ آخر في معالجة أمر مثل هذا لأن آخر فاسد تم محاسبته هو “حسين بن عاقول”.

أحــرُف

محمد غضنفر