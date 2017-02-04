صورة مروعة لترمب على غلاف «دير شبيغل».. يذبح الحرية

ثارت مجلة «دير شبيغل» الألمانية بغلاف عددها الجديد الصادر، اليوم السبت، ضجة في وسائل الإعلام الأميركية.

ويظهر على غلاف المجلة صورة مروعة للرئيس الأميركي دونالد ترمب وهو ممسك بيد رأس دام لتمثال الحرية وباليد الأخرى يمسك سكينا ملطخة بالدماء.

ووصفت صحيفة «واشنطن بوست» الغلاف بأنه «مذهل».

وصمم الغلاف الفنان الأميركي المتحدر من كوبا إيدل رودريجيز، الذي فر إلى الولايات المتحدة كلاجئ سياسي عام 1980.

وقال رودريجيز، وهو يشرح الصورة لصحيفة واشنطن بوست «إنها تصور قطع رأس الديموقراطية، وقطع رأس رمز مقدس»، مشيرا إلى أنها رد فعل على حظر الهجرة الذي فرضته إدارة ترامب على مواطني سبع دول في الشرق الأوسط.وكانت الصورة مصحوبة بعنوان «أميركا أولا».

وقال رئيس تحرير «دير شبيغل»، كلاوس برينكبويمر، في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية: «على غلافنا يقطع الرئيس الأميركي رأس الرمز الذي يرحب بالمهاجرين واللاجئين في الولايات المتحدة منذ عام 1886، وبالتالي رمز الديموقراطية والحرية».