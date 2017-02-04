«هيئة الرياضة» تنفي تجهيز استاد لمشاهدة نهائي كأس أفريقيا غدا

نفت الهيئة العامة للرياضة، اليوم السبت، صحة تجهيز أي استاد رياضي لمشاهدة نهائي كأس الأمم الأفريقية، الذي سيجمع المنتخب المصري مع منتخب الكاميرون غدا.

وأوضحت الهيئة في بيان صحافي، أن ما تم ما تداولته في بعض وسائل التواصل الاجتماعي حول هذا الشأن عار عن الصحة تماما، مشيرة الى ان ما يتم تجهيزه هو استاد جابر الأحمد الدولي لاستقبال المباراة النهائية لكأس سمو الأمير، التي ستقام في 21 فبراير الجاري.

وطالبت الهيئة الجميع بتحري الدقة في نقل المعلومة من خلال الجهات الرسمية المعنية، حرصا على المصلحة العامة والمصداقية في نقل الخبر، مؤكدة ان أبوابها مفتوحة للتعاون مع جميع وسائل الإعلام.