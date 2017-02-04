الإمارات تعلن استشهاد أحد جنودها المشاركين بعملية (إعادة الامل) في اليمن

أعلنت القيادة العامة للقوات المسلحة الإماراتية اليوم السبت استشهاد الجندي راشد علي محمد الظهوري الذي يشارك ضمن قواتها في عملية (اعادة الأمل) مع قوات التحالف العربي الذي تقوده المملكة العربية السعودية للوقوف مع الشرعية في اليمن.

وذكرت وكالة انباء الامارات (وام) في بيان ان القيادة العامة للقوات المسلحة تقدمت بخالص العزاء والمواساة الى ذوي الشهيد سائلة المولى القدير ان يتغمده بواسع رحمته وان يلهم ذويه الصبر والسلوان.

وكانت قيادة التحالف العربي لاعادة الشرعية في اليمن أعلنت انطلاق عملية (إعادة الأمل) بعد انتهاء عملية (عاصفة الحزم) في 21 ابريل 2015 .