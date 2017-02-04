مقاتلات أردنية تدك موقع لـ «داعش» بجنوب سوريا

أعلن الأردن أن مقاتلات تابعة لسلاح الجو الملكي الأردني أغارت على مواقع مساء الجمعة الموافق الثالث من فبراير 2017 على أهداف مختلفة لعصابة (داعش) الإرهابية في الجنوب السوري منها موقع عسكري كانت قد احتلته العصابة وكان يعود سابقا للجيش السوري.

وقال متحدث عسكري باسم الجيش الأردني إنه ذكرى شهدائنا الذين قضوا في حربنا ضد الإرهاب، دكّت مقاتلات سلاح الجو الملكي مستودعات للذخيرة ومستودع لتعديل وتفخيخ الآليات وثكنات لأفراد من عصابة داعش الإرهابية المجرمة بإستخدام طائرات بدون طيار و قنابل موجهة ذكية.

وفي حين لم يحدد المتحدث العسكري الأردني المواقع التي استهدفتها الغارات، فإنه قال إنها أسفرت عن قتل وجرح العديد من عناصر العصابة الإرهابية إضافة إلى تدمير عدد من الآليات.

وختم البيان العسكري قائلا إن “هذه الضربات الجوية تأتي استمرارا لجهود المملكة الأردنية الهاشمية للقضاء على العصابة الإرهابية المجرمة وضربها في أوكارها، ولتعلم هذه الفئة الباغية من الخوارج أن الحساب معها ماض حتى القضاء عليها”.

ويشار إلى أن قائد قوت حرس الحدود الأردني في الواجهة الشمالية، كان حذر في الأسابيع الأخيرة من أن عصابات (داعش) تحاول إقامة مواقع لها في جنوب سوريا بعد الضربات التي تواجهها في الموصل ومواقع مختلفة في شمال سوريا.