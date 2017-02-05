إننا أفسد أمة أخرجت للناس مدّعين الفضيله وحراسة الأخلاق .

فلم أرى في حياتي أمة تحارب الحرّية و العدالة الإجتماعيه و المساواة ، وتشجّع على الكراهية و قمع المرأة و الإقصاء كأمة يعرب، معللّين بذلك أنّهم أفضل البشر بدينهم الذين اكتسبوه غالباً بالوراثه!

لازالت أمة يعرب تحت تخدير وهم الأمجاد و البطولات التي أصبحت مجرّد حكايات تُروى في كُتب صفراء، فكل الأمم تسعى إلى التقدّم و الرقيّ إلا أمتنا تحاول تطبيق الماضي على الحاضر رغم فشله الذي لم ينتج سوى الكراهية و الإقصاء.

إن أمة يعرب لا زالت تحارب التنوير و الحداثة و الحرّية تحت أعذار واهيه مثل أنها تفتح أبواب الفساد و الإنحلال!

إن القيم الإنسانيه و الحرّيه و المساواة التي ندعو إليها لا تفسد المجتمع كما يظن البعض، بل تجعل المجتمع فاضل بقِيٓمه الإنسانية و بشفافية مبادئه، عكس ما نحن عليه من انفصام فكري و شخصي متجاهلين الواقع أو هاربين منه فأصبحنا نفرض على الفرد مظاهر العفّه و التدّين ، ففرض مظاهر التديّن الشّكلي لا يصنع مجتمعاً فاضلاً بل يصنع مجتمعاً منافقاً !

و بكل وضوح، إن الأخلاق و القيم الإنسانيه لم تكن يوماً منبعها الدين ، بل منبعها بقيمتها الذاتيّه وفق الأخلاق التي يتسّم بها الإنسان، فالدين جاء مكمّلاً للأخلاق فقط.

يوماً بعد يوم نسمع أن قيم الحريه و الإنسانيه تدعو إلى تفسّخ المجتمع و إنها تقود المجتمع إلى الإنحلال الأخلاقي!

إنني سئمت من الرد بالكلام والتوضيح ولكن الآن سأتكلم بالأرقام فالأرقام لا تكذب ؛ أولاً: لنضرب بالسّويد العلمانية الليبرالية الفاجرة مثالاً ، فنسبة التحرّش فيها أقل من ٣٪‏ و في مصر المليئه بمساجدها و برامجها الدينية نسبة التحرش فيها ٨٣٪‏ و السّعوديه التي تطبّق الشريعه و حامية الإسلام السّني يتعرض طفل واحد من بين ٤ أطفال لتحرش جنسي و ١٦٪‏ من العاملات السعوديات المتغطيّات باللباس الأسود المحتشم الرادع للإختلاط كما يظن البعض يتعرضون للتحرش من قبل رؤسائهن في العمل ، فالتحرّش لا يردعه قطعة قمّاش أو خطب المساجد أو كبت بمنع اختلاط بل يردعه ثقافة الرّجل المتحرش فيعامل المرأة كإنسانة وليست كقطعة حلوى او مخلوق للترفيه.

ثانياً : مؤشر الفساد مثلاً في الدنمارك الملحدة أقلها فساد وتلتها نيوزلندا و فنلنلدا الكافره ، و أتت دول خير أمه و الفضيله كالسعوديه مثلاً في المرتبه ال٦٤، و مصر في المرتبه ال١٠٦ من رغم امتلاء هذه الدوّل بالمؤسسات الدينّيه الحاميه للقيم الفاضله!

ثالثاً : معدلات الجريمه و الأمان في السويد دولة الكفر و الإنحلال التي تطبّق القوانين الوضعيه المتّفقه من الشّعب المواكبه لإحتياجات المجتمع و الزمن، انخفضت بصورة هائلة فأُغلقٓت ٤ سجون و بلاد الكفر والإلحاد آيسلندا جاءت أولاً في أقل النّسب في معدّلات الجريمه والأكثر أماناً، ومن جهة أخرى نرى السعودية التي تطبّق الشريعه التي تردع الجرائم ابتغاء الأمان بالمرتبه ال٨٠ ، وإيران الإسلاميه احتلت المرتبه ال١٣١، والسودان التي تطبّق الشريعه الإسلاميه أيضاً احتلت في المرتبه ال١٥٧.

نستنتج ذلك أن لم تمنع المعابد و الحشمه من التحرّش ولم تمنع المواعظ من الفساد و لا الشريعه من الجرائم و الإنحلال في دول خير أمّة التي لا تنتج سوى الكراهيه و القتل و التخلّف العلمي.

فخير أمّة للبشرية هي التي تحترم الآخر و تقدّس حرية الإنسان و تحترم القيم الإنسانيه وتواكب احتياجات الإنسان في عصره، فبها تسمو وترتقي الأمم.. لعلّكم توقنون.

“لو خيّر العرب بين دولتين علمانية و دينية لصوّتوا للدولة الدينية و ذهبوا للعيش في الدولة العلمانية”..علي الوردي