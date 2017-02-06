الرومي اليوم ضد طرح الثقة بالوزير!

بعد دعوته أمس الأول الحكومة إلى تقبل نتيجة الاستجواب بروح رياضية وقبول استقالة الوزير سلمان الحمود، والابتعاد عن اي ممارسة تتعارض مع أحكام الدستور تراجع النائب عبدالله الرومي عن تصريحاته وأعلن وقوفه رسميا إلى جانب الوزير الحمود موضحا أن مخالفات الاعلام في الاستجواب المقدم للوزير يمكن التحقيق فيها ولا ترقى الى طرح الثقة.

الرومي عبر عن موقفه الجديد عبر حسابه في تويتر قائلا إن « مخالفات الإعلام التي وردت في استجواب الوزير سلمان الحمود لا ترقى الى طرح الثقة وممكن التحقق فيها».

واضاف: «لذلك انا ضد طرح الثقة بالوزير الاعلام ووزير الدولة لشؤون الشباب».

تأييد الرومي للوزير الحمود وإعلانه أنه ضد طرح الثقة في وزير الإعلام جاء بعد تأكيد 30 نائبا مواقفهم الرافضة لاستمرار الحمود ورفع سقف المساءلة والتصعيد، إذا جرى تدوير الوزير أو الاستقالة الجماعية للحكومة.