“التجارة” تُحبط أكبر عملية غش تجاري لتقليد العطور

كشف الوكيل المساعد لقطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك في وزارة التجارة والصناعة عيد الرشيدي عن تمكن مفتشي «الرقابة» من إحباط أكبر عملية غش تجاري لتقليد العطور في الكويت.

وأضاف الرشيدي في تصريح صحفي: إنه «أعطى توجيهات لفريق طوارئ الصديق بالوزارة لإحباط هذه العملية المنظمة في ساعات الصباح الأولى من اليوم»، مشيرا الى أنه «تم رصد ومراقبة محل مشهور متورط بعملية الغش منذ فترة»، متابعاً إن «المحل كان يقوم بعملية الغش التجاري لكميات كبيرة من هذه العطورات التي يقدر عددها بـ(آلاف الزجاجات) التي تمت تعبئتها في مصنع كائن بالقرب من المحل في منطقة الفروانية، وإنه من خلال عمليات الرصد والمراقبة من قبل المفتشين تبين لهم أن المحل يعمل بعد الساعة 12 صباحاً ولديه أيضا العديد من المخازن يتم وضع العطورات فيها تمهيداً لبيعها في الأسواق على أنها عطورات أصلية لماركات عالمية بهدف تحقيق مكاسب عالية غير مشروعة».

وأشار الى أن «العاملين في هذا المحل كانوا يقومون بعملية تقليد العطور من خلال تعليمات من قبل صاحب المحل»، مبيناً أن «مفتشي الوزارة قاموا بضبط الأدوات التي كان يستخدمها عمال المحل للقيام بعملية الغش التجاري وتم التحفظ على الكميات من العطور وإعداد محضر ضبطيات تمهيداً لتحويل أصحاب المحل المتورط بالمخالفة للنيابة التجارية».

وذكر الرشيدي إن «طريقة غش أو تقليد العطورات كانت تتم باحترافية عالية جدا لدرجة أنه يصعب على كثير من الزبائن كشف العطورات المزيفة، لكن جهاز الرقابة التجارية كان لهم بالمرصاد حيث أنه يضم عدداً كبيراً من المفتشين الذين يتمتعون بالخبرات الطويلة التي اكتسبوها من خلال الدورات التدريبية وسنوات العمل الطويلة».