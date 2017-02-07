الدلال: الجلسة البرلمانية المقبلة للوثيقة الاقتصادية.. لتستعد الحكومة لإلغاء زيادة البنزين

قال النائب محمد الدلال انه “بقبول استقالة وزير الاعلام وزير الشباب الشيخ سلمان الحمود , فإن الموضوع لم ينته ولابد ان تقدم الحكومة حلولا في رفع الايقاف الرياضي خاصة وان الوزير السابق لم يقدم اي حلول ”

واضاف ان” قرار قبول الاستقالة للوزير كان مستحقا”, مطالبا وطالب بان “يتم اختيار وزير للشباب ورزير للاعلام بكل عناية وعلي رئيس الحكومة ان يحسن الاختيار ”

من جهة أخرى, ذكر الدلال:”نضم صوتنا وندعم ونؤيد دعوة رئيس مجلس الامة لعقد جلسة خاصة لمناقشة ما يتعلق بقضية خور عبد الله ”

ودعا الى أن”تأتي الحكومة برؤية محددة في جلسة مجلس الامة فلا نقبل بكلام عام فالعراق هي صورة حقيقية من جمهورية ايران الاسلامية وتهديداتها تقلق المواطنين”

على صعيد آخر , اوضح الدلال انه حضر اجتماع لجنة المالية والاقتصادية لمناقشة موضوع زيادة اسعار البنزين مشيرا الي ان “موضوع الوثيقة الاقتصادية مطروحة في الجلسة المقبلة

ونطالب بتجميد جميع زيادات اسعار مختلف السلع في الوقت الحالي ”

ولفت الى ان “الحكومة مطالبة وعليها ان تفكر فلا نريد ان نباغتها في الجلسة وهي مطالبة بتقديم تصور محدد واضح لمجلس الامة بالنسبة لتخفيض مصروفات المؤسسات الحكومية بما فيها المصروفات الخاصة ”

وقال الدلال :”اذا قامت الدولة بتخفيض هذه المصروفات والمناقصات التي ليس لديها داع والسفرات الخاصة وغيرها فلن نحتاج الي زيادة الاسعار فالشعب الكويتي اذا رأى تخفيضا عند الكبار فلن يتأخر “.