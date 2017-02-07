الليلة.. لقاء هاتفي مرتقب بين أردوغان وترمب

كشفت مصادر في الرئاسة التركية، أن الرئيس رجب طيب أردوغان، سيتباحث هاتفيا مع نظيره الأميركي دونالد ترامب، الليلة.

وذكرت المصادر أن الاتصال الهاتفي سيجري في الساعة 00.05 بالتوقيت المحلي لتركيا، (21.05) بتوقيت غرينتش.

كما أكد البيت الأبيض، أن الاتصال الهاتفي المرتقب مدرج على أجندة زعيمي البلدين.

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