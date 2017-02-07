المتهم بمحاولة حرق الكعبة: أردت إحراق نفسي وليس الكعبة بسبب مشكلة ميراث مع عمي

كشفت التحقيقات الأولية للجهات الأمنية مع المواطن الذي حاول إشعال النار في نفسه بجوار الكعبة المشرفة عن وجود مشكلة له مع عمه حول الميراث بعد وفاة والده، لكنه فشل في حلها فحاول لفت الأنظار له.

وقالت مصادر أمنية بمكة المكرمة لـ”عاجل”، الثلاثاء (7 فبراير 2017)، إن والد المواطن الذي حاول إشعال النيران في نفسه ترك له ولإخوته ملايين الريالات والأراضي والبيوت بجوار الحرم وفي حي جرول بمكة المكرمة، إلا أن عمه استحوذ على كل شيء وطرده وإخوته من البيت.

وأوضحت المصادر أنه تقدم بشكاوى لعدة جهات لكن دون جدوى، وأمام ذلك لجأ إلى لفت الانتباه إلى قضيته، حيث سبق وحاول إشعال النار في نفسه داخل المحكمة، وصدر ضده حكم بالحبس 6 أشهر، قبل أن يعود مرة أخرى لتكرارها داخل الحرم المكي.

وشدّدت المصادر على أن المتهم لم يكن يسعى للانتحار بقدر لفت الأنظار وإلا لكان انتحر بطريقة أخرى أو في موقع بعيد عن الحرم المكي، لكنه يدرك انتشار رجال الأمن والمصلين بهذه البقعة المباركة.

كان الناطق الإعلامي للقوة الخاصة لأمن المسجد الحرام الرائد سامح السلمي، أكّد اليوم صحّة ما انفردت به “عاجل”، حول المقطع المنتشر لشخص حاول إشعال النار في الحرم المكي، حيث تبين أنه “سعودي الجنسية”، وأنه حاول حرق نفسه بجوار الكعبة المشرفة.

وقال الرائد السلمي، في بيان له، إنه عند الساعة الحادية عشر مساء أمس الإثنين، تم القبض على مواطن في العقد الرابع من العمر في صحن الطواف بجوار الكعبة المشرفة، أثناء قيامه بسكب كمية من مادة (البنزين) على ملابسه ومحاولته إشعال النار في نفسه.

وأوضح السلمي أن رجال الأمن تمكّنوا من منع الشخص من إشعال النار في جسده. مشيرًا إلى أن تصرفاته توحي بأنه مريض نفسي، متعهدًا باتخاذ الإجراءات النظامية بحقه.

وسارعت هيئة كبار العلماء بالتأكيد اليوم على أن الأمن السعودي لا يسمح بأي عمل يؤذي مشاعر المسلمين أو يضر بالمقدسات.