“الأشغال”: طريق يصل بين ميناء الزور والوفرة بقيمة 7ر67 مليون دينار

وقع وزير الاشغال العامة الكويتي المهندس عبدالرحمن المطوع اليوم الاربعاء عقدين خاصين بانشاء وخدمات وصيانة طريق واصل بين ميناء الزور والوفرة تبلغ قيمة الأول 9ر64 مليون دينار والثاني 8ر2 مليون دينار كويتي.

وقالت وزارة الاشغال في بيان صحفي اليوم ان العقد الاول يتضمن انشاء وانجاز وصيانة طرق وجسور مجاري أمطار وصحية وخدمات اخرى لذلك الطريق وتطويره ليضم ثلاث حارات.

وأضاف ان الطريق يبدأ من التقاطع مع طريق الفحيحيل السريع (ميناء الزور) وينتهي عند الدوار القائم عند مزارع الوفرة مبينا ان الطول الإجمالي للمشروع يبلغ 36 كم ويحتوي على ستة تقاطعات علوية ثلاثة منها لخدمة مدينة الخيران السكنية.

وذكر البيان ان العقد الثاني الذي يتضمن الاشراف على إنشاء وإنجاز وصيانة طرق وجسور ومجاري أمطار وصحية وخدمات اخرى للطريق الواصل بين ميناء الزور والوفرة تبلغ قيمته 8ر2 مليون دينار كويتي.

وأوضح ان أعمال المشروع تتضمن تطوير الطريق الذي يبدأ من بعد التقاطع مع طريق الملك فهد بن عبدالعزيز وحتى الدوار القائم عند الوفرة اضافة الى الطريق القائم بين الدوارين عند مدينة الوفرة مبينا ان الطول الإجمالي للعقد يبلغ 37 كلم.

وأضاف ان أعمال العقد تتضمن ستة تقاطعات علوية بالإضافة إلى مداخل ومخارج من خلال طرق خدمية مع إلغاء جميع الالتفافات الأرضية القائمة حاليا لتأمين انسيابة المرور والربط بمدينة الخيران والوفرة.