“البيت الأبيض”: ندرس ضم دول أخرى لقرار حظر المسافرين

قال البيت الأبيض الأمريكي، إنه يدرس ضم دول أخرى إلى مرسوم الرئيس دونالد ترمب بحظر دخول المسافرين من سبع دول ذات أغلبية مسلمة إلى الولايات المتحدة.

وقال المتحدث باسم البيت الأبيض شون سبيسر، في موجز صحفي «نحن لا نبحث الامر بقصر نظر لنقول إنها سبع دول فقط» مشيرا إلى أن البداية كانت بالدول السبع التي «لا نتمكن من تطبيق إجراءات التدقيق الملائمة مع مواطنيها».

وقال «مع مضينا في مهلة الـ90 يوما التي حددها المرسوم الرئاسي فنحن ننظر في دول أخرى وخيارات أخرى لمنع قدوم من يشكلون تهديدا خارجيا إلى بلادنا»

وأشار إلى أن الرئيس الأمريكي بحث في خيارات استخباراتية داخلية سواء الكترونية أو غيرها لتحديد الطرق الكفيلة بمنع التهديدات الأمنية للولايات المتحدة واستباقها.

وكان قاضي أمريكي قد أصدر الجمعة الماضية حكما يقضي بتعليق أمر الرئيس دونالد ترمب الذي يحظر لمدة 90 يوما دخول الأراضي الأمريكية على مواطني إيران والعراق وليبيا والصومال والسودان وسوريا واليمن ولمدة 120 يوما على جميع اللاجئين.

ومن المتوقع أن تقضي محكمة استئناف فيدرالية في وقت لاحق هذا الاسبوع إما بتأييد قرار القاضي أو الغائه.