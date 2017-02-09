“السكنية”: توزيع 6ر84 في المئة من قسائم جنوب المطلاع (2016/2017)

أعلنت المؤسسة العامة للرعاية السكنية الكويتية اليوم الخميس أن نسبة القسائم الحكومية الموزعة في مشروع جنوب المطلاع الاسكاني بلغت 6ر84 في المئة من اجمالي عددها البالغ 11338 وحدة سكنية للسنة المالية الحالية.

وقالت المؤسسة في بيان صحافي إن اجمالي القسائم الحكومية التي وزعت على المواطنين أصحاب الطلبات الاسكانية الذين وردت أولويتهم التاريخية على مشروع جنوب المطلاع الاسكاني حتى اليوم بلغ 9627 قسيمة.

وأضافت أن المتبقي من القسائم الحكومية بالمشروع 1714 قسيمة على أن يتم الاعلان عما تبقى من الدفعات وتوزيعها وفقا لجدول التوزيعات للسنة المالية.

وبينت أنها انتهت من توزيع قسائم الضواحي (إن 1 وإن5 وإن6 وإن8 وإن9 وإن10 وإن11 وإن 12) وجزء من (إن 7) في مشروع جنوب المطلاع ويجري توزيع رابع دفعة من الضاحية (إن 4) وفقا لجدول توزيعات السنة المالية (2016-2017).

وتضم مدينة جنوب المطلاع السكنية 30400 وحدة سكنية بمساحة قدرها 400 متر مربع لكل منها إضافة إلى الخدمات الأساسية والمباني العامة منها المدارس والمراكز الصحية ومراكز الاطفاء ومراكز الضاحية وفروع الجمعيات التعاونية والمساجد.