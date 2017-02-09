(الأرصاد): استمرار تأثر البلاد بمنخفض السودان مع فرص لسقوط أمطار متفرقة

توقعت إدارة الأرصاد الجوية الكويتية اليوم الخميس استمرار تأثر البلاد بامتداد منخفض السودان الموسمي الذي يصاحبه كتلة هوائية رطبة تؤدي الى تكاثر السحب مع فرص لسقوط أمطار متفرقة على بعض المناطق.

وقال مراقب التنبؤات الجوية ب(الأرصاد) عبدالعزيز القراوي في تصريح لوكالة الانباء الكويتية (كونا) ان طقس اليوم غائم جزئي والرياح جنوبية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط على فترات وتتراوح سرعتها بين 15 و40 كيلومترا في الساعة.

وأوضح القراوي أن هذه الرياح ستكون مثيرة للغبار على المناطق المكشوفة مع توقعات بأن تكون درجة الحرارة العظمى ما بين 21 و24 درجة مئوية في وقت الظهيرة وحالة البحر خفيف الموج الى معتدل يعلو احيانا وارتفاعه من قدمين الى 6 اقدام.

وأضاف ان كميات السحب والامطار تقل تدريجيا مساء اليوم الخميس والرياح جنوبية شرقية الى شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تتراوح ما بين 12 و38 كيلومترا في الساعة والحرارة الصغرى المتوقعة ما بين 10 و12 درجة مئوية والبحر خفيف الى معتدل الموج من قدمين الى 5 اقدام.

وتوقع القراوي لنهار غد الجمعة طقسا مشمسا مع رياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تتراوح سرعتها ما بين 10 و32 كيلومترا في الساعة والحرارة العظمى ما بين 20 و22 درجة مئوية والبحر خفيف الموج الى معتدل وارتفاعه من قدمين الى 4 اقدام.

وأضاف ان طقس ليل الجمعة سيكون باردا والرياح غربية الى شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تتراوح ما بين 10 و35 كيلومترا في الساعة ودرجة الحرارة الصغرى ما بين 8 و10 درجات مئوية والبحر خفيف الى معتدل الموج وارتفاعه من قدمين الى 4 اقدام.

وقال القراوي ان الطقس نهار سيكون بعد غد السبت مشمسا مع رياح شمالية غربية الى متقلبة الاتجاه خفيفة الى معتدلة السرعة تتراوح سرعتها ما بين 8 و30 كيلومترا في الساعة ودرجة الحرارة العظمى المتوقعة ما بين 19 و21 درجة مئوية والبحر سيكون خفيفا الى معتدل الموج من قدم الى 4 اقدام.

وأضاف ان الطقس البارد في الليل سيستمر مساء السبت مع رياح متقلبة الاتجاه الى شمالية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة ما بين 8 و28 كيلومترا في الساعة والحرارة الصغرى تتراوح ما بين 9 و11 درجة مئوية وتظهر بعض السحب المتفرقة والبحر سيكون خفيفا الى معتدل الموج من قدم الى 3 اقدام.