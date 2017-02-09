ممثل الصحة العالمية بالكويت: التطعيم ضد شلل الاطفال والحصبة والحصبة الالمانية امن وفعال

اكد ممثل منظمة الصحة العالمية لدى السعودية والكويت الدكتور ابراهيم الزيك امان وفعالية لقاح الحصبة والحصبة الالمانية وشلل الاطفال الذي تنفذه وزارة الصحة الكويتية بتوصية من منظكة الصحة العالمية.

وقال الزيك في مؤتمر صحافي اليوم الخميس ان منظمة الصحة العالمية اوصت عبر مكتبيها الرئيسي والاقليمي بتنفيذ حملة تطعيم وطنية بلقاح الحصبة والحصبة الالمانية وشلل الاطفال وفقا للفئة العمرية التي تحددها الدولة اعتمادا على الوضع الوبائي للمرض.

واوضح ان اللقاح آمن وفعال وان اللجنة الاستشارية العالمية خلصت الى سلامة ومأمونية اللقاح مؤكدا عدم وجود اي دليل على وجود علاقة سببية بين لقاح الحصبة والحصبة الالمانية وحدوث التوحد الطفولي.

وذكر ان الشخص اذا حصل على التلقيح مسبقا فانه يجب الحصول على جرعة اخرى خلال حملة التلقيح بغض النظر عن تاريخ التلقيح السابق موضحا ان اعادة التلقيح امر مهم ومفيد لتعزيز المناعة.

واضاف ان اقليم شرق المتوسط يعيش في وسط صراعات ومهاجرين يتنقلون من مكان الى اخر مشيرا الى ان المنظمة اعربت عن قلقها من وجود فيروس شلل الاطفال والحصبة والكوليرا في كل من اليمن وسوريا والعراق.

وقال الزنك ان جميع البلدان في اقليم شرق المتوسط والاقاليم الاخرى نفذت حملات تلقيح دورية من اجل القضاء على الحصبة والحصبة الالمانية وشلل الاطفال.

واوضح ان الكويت لم تنفذ منذ عدة سنوات حملات تلقيح ضد الحصبة اوالحصبة الالمانية تستهدف فئة عمرية واسعة على الرغم من التدفق المستمر من العمالة الوافدة واسرهم الى البلاد مشيرا الى ان اكتشاف بعض الحالات في السنوات الماضية يعكس انخفاض المناعة السكانية ضد المرض نسبيا والحاجة لمثل هذه الحملات.

واشاد باتخاذ حكومة الكويت قرار تنفيذ حملة تطعيم ضد الحصبة والحصبة الالمانية وشلل الاطفال من اجل احتوائه والشروع بالتخلص منه مبينا ان كل دول مجلس التعاون الخليجي نفذت حملة ضد الحصبة الالمانية.

من جهتها قالت مديرة ادارة العلاقات الصحية الدولية في وزارة الصحة الدكتورة ياسمين العبد الغفور في المؤتمر الصحفي ان الكويت تتبع اقليم شرق المتوسط الذي لم يتخلص من شلل الاطفال والحصبة مشيرة الى ان هذه الامراض تتركز في افغانستان وباكستان.

واوضحت ان قرار التطعيم ليس خاصا بالكويت بل يشمل كل مناطق الاقليم بناء على قرارات اجرائية من قبل منظمة الصحة العالمية مضيفة ان السعودية نظمت حملتين في عامي 2013 و 2014 للتمنيع ضد هذه الامراض.

وافادت بان حملات التلقيح مرتبطة ببرامج تلتزم بها وزارة الصحة مثل تطبيق اللوائح الصحية الدولية اضافة الى الالتزام بالوصول الى اهدف التنمية المستدامة.

وذكرت ان عدم وجود حالات بدولة الكويت لايعني انتفاء الخطر مشيرة الى ان الحفاظ على الامن الصحي المحلي يتطلب العمل ضمن منظومة الامن الصحي العالمي.