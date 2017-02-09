“اتحاد الجمعيات”: تحركاتنا مع النواب ستعدل قانون التعاون بما يمنع هيمنة “الشؤون”

كشف رئيس اتحاد الجمعيات التعاونية د. سعد الشبو عن تحركات جادة من بعض أعضاء مجلس الأمة لطرح تعديل قانون التعاون، بما يتوافق مع الرؤية المنصفة لجميع الاطراف، ومنح العمل التعاوني مساحة اكبر وأوسع للتحرك اجتماعيا وتقديم أرقى الخدمات لعموم المستهلكين.

وأضاف”نحن حرصنا على ايصال الصورة الصحيحة والاسباب التي تجعل من تعديل القانون امرا في غاية الاهمية، بالاضافة الى جعل العلاقة بين التعاونيين ووزارة الشؤون الاجتماعية والعمل قائمة على ايقاع متوازن، لا مجال فيه للهيمنة او السيطرة والالزام دون مشورة اصحاب الاختصاص”.

وأشار إلى أن تعديل القانون سيضمن المنافسة الجادة بين الجمعيات التعاونية، وسيرفع الاعباء الظالمة عن كاهل رئيس مجلس الادارة من خلال تسجيل المخالفات باسمه، الامر الذي سيعيد للعمل التعاوني بريقه من جديد، ويعزز من الملاءة المالية للجمعيات التعاونية، وسيكون عهدا جديدا من الارباح والانجازات.