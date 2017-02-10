أمير #قطر يتلقى اتصالا هاتفيا من الرئيس الأميركي #ترمب

بحث امير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني مع الرئيس الامريكي دونالد ترامب اليوم الخميس هاتفيا العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها.

وذكرت وكالة الانباء القطرية ان الشيخ تميم تلقى اتصالا هاتفيا من الرئيس الامريكي جرى خلاله تبادل وجهات النظر حول عدد من الاحداث الاقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك لاسيما تطورات الاوضاع في المنطقة.

وفي سياق متصل ذكرت الوكالة ان الشيخ تميم تلقى مساء اليوم الخميس ايضا اتصالا هاتفيا من وزير الخارجية الامريكي ريكس تيلرسون.

واضافت انه تم خلال الاتصال استعراض علاقات التعاون بين البلدين الصديقين وآفاق تنميتها اضافة الى مناقشة آخر المستجدات على الساحتين الاقليمية والدولية.