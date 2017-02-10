وفيات اليوم الجمعة 10 / 2 / 2017

شيخة عبدالرحمن الابراهيم، أرملة: عبدالرزاق جراح الابراهيم، 80 عاما، «شيعت»، رجال: القادسية، ق7، ش بدر «ديوان الابراهيم»، تلفون: 22547625، نساء: كيفان، ق3، ش36، م13، تلفون: 24844022

كريمة بخيت الظاهر السعدون، أرملة: عبدالعزيز عبدالرحمن الدوسري، 77 عاما، «شيعت»، رجال: الروضة، ق2، ش24، م43، تلفون: 67767679، نساء: الظهر، ق1، ش1، م34، تلفون: 99497896

هدى سعود عبدالعزيز الشاهين، زوجة: خالد حبيب الكندري، 60 عاما، «شيعت»، رجال: الخالدية، ق1، شارع عبداللطيف البرجس، م1، تلفون: 99597375، نساء: العدان، ق7، ش10، م29

يوسف صالح عبدالجليل الكندري، 78 عاما، «شيع»، رجال: الشعب، ديوان الكنادرة، تلفون: 97569563، نساء: بيان، ق3، ش4، م23، تلفون: 99559881

فاطمة حسن ملك الكندري، أرملة: مصطفى علي الكندري، 89 عاما، «شيعت»، رجال: الشعب، ديوان الكنادرة، تلفون: 99972777، نساء: الروضة، ق5، شارع البارودي، م11، تلفون: 99192123

عبدالرزاق حامد عشوي العلاطي، 45 عاما، «شيع»، العيون، ق3، ش5، م249 «الديوان من الخلف»، تلفون: 66252664، 99034979، 99558083

سلمان مطر السهو الشمري، 82 عاما، «يشيع بعد صلاة عصر غد السبت بمقبرة الجهراء»، رجال: سعد العبدالله، ق5، ش520، م7، تلفون: 99646334، نساء: سعد العبدالله، ق2، ش206، م12