ترمب محذرا الرئيس الإيراني: احترس أفضل لك

دعا الرئيس الأميركي دونالد ترمب الجمعة الرئيس الإيراني حسن روحاني للحذر بعدما نقلت وسائل إعلام عن روحاني قوله إن أي شخص يهدد الإيرانيين سيندم.

وخلال ظهور سريع في غرفة الصحفيين على متن طائرة الرئاسة الأميركية سئل ترامب عن تصريحات روحاني خلال حشد في طهران أثناء الاحتفال بذكرى الثورة الإيرانية.

ونقلت وسائل الإعلام المحلية عن روحاني قوله إن إيران أظهرت خلال 38 عاما منذ الثورة أنها “ستجعل أي شخص يتحدث للإيرانيين بلغة التهديدات يندم.”

وقال ترامب “احترس أفضل لك”.

وفي الثاني من فبراير شباط حذر ترمب إيران بسبب اتهامات بأن طهران انتهكت الاتفاق النووي مع الغرب من خلال إطلاق صاروخ باليستي واتخذ ترامب موقفا عدائيا تجاه إيران قد يثير التوترات في المنطقة.