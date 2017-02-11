رد مدير عام منطقة الأحمدي التعليمية وليد العومي بخصوص ماتردد بشأن اكتشاف حالة إصابة معلمة بالدرن أن المعلمة يتم علاجها، وهي الآن في إجازة طبية وقد قامت إدارة المدرسة باتباع الإجراءات المتبعة في مثل هذه الأمر وهي إبلاغ الجهات الرسمية..

وأضاف العومي ردا على ما نشرته نقلا عن الإعلامي بداح السهلي أنه لا توجد حالات إصابة بالدرن، فقط هي حالات اشتباه بمعلمتين وخمسة طلاب وتم تحويلهم للمستشفى للتأكد من سلامتهم وهي إجراءات احترازية.

وختم العومي داعيا إلى عدم الهلع وتضخمي الموضوع وتمنى أخذ المعلومات من مصادرها الرسمية.