المطوع: اجبار المقاولين بكفالة 5 الى 7 سنوات لأي طريق تتم صيانته

وسيم حمزة |

أعلن وزير الأشغال العامة عبدالرحمن المطوع عن وجود 42 عقداً خاصاً بصيانة الطرق في البلاد ستبدأ الوزارة بتنفيذها مع بداية السنة المالية الجديدة ضمن خطتها لتحسين جودة الطرق وحل مشكلة تطاير الحصى.

وقال المطوع على هامش مشاركته في احتفال سفارة سريلانكا بالعيد الوطني، أمس الأول، إن الوزارة ستتبع إجراءات أكثر تشدداً في إشرافها على فرش الأسفلت على الطرق من قبل المقاولين المتعاقدين، إضافة إلى التدقيق على مصانعه.

وأعلن أن عقود الصيانة الجديدة التي ستنفذها الوزارة ستتضمن بنوداً تلزم المقاول بكفالة من 5 إلى 7 سنوات لأي طريق تجري صيانته، إضافة إلى إجراءات طويلة ستلتزم بها الوزارة في هذه العقود لضمان صيانة صحيحة لها.

وتابع: قامت الوزارة بعمل دراسة لجميع طرق البلاد وتم تقسيمها إلى أجزاء، فوجدنا أن بعض الطرق بحاجة إلى صيانة عاجلة، ومنها ما يحتاج إلى صيانة عادية، في حين أن بعضها الآخر سليم.