اللواء المهنا: نرصد الحشود العراقية في أم قصر.. الوضع “تحت السيطرة”

تزامناً مع تزايد تهديدات بعض الفصائل العراقية بتنفيذ اعتصامات على الحدود مع الكويت، والمطالبة بإلغاء اتفاقية الملاحة في خور عبدالله، اتخذت السلطات الكويتية تدابير احترازية قصوى .

وكشفت معلومات أمنية أنه جرى تحريك القوة الضاربة (الكتيبة العاشرة) باتجاه الحدود الكويتية مع العراق، ووضعت في حالة تأهب قصوى تحسباً لأي تجاوزات من الجانب العراقي.

وقال الوكيل المساعد لشؤون أمن الحدود البرية اللواء عبدالله المهنا ، إنه استناداً إلى المعلومات تبين وجود حشود عراقية منذ صباح أمس في منطقة أم قصر المتاخمة لمنطقة خور عبدالله، الأمر الذي استوجب تحريك عدد من الكتائب العسكرية الكويتية، لا سيما من قوات الأمن والسيطرة والدروع إلى المنطقة الحدودية لاتخاذ الإجراءات الاحترازية، وتقرر رفع حالة الاستنفار والجاهزية على الحدود.

وأضاف أن الجانب العراقي أبلغ الجهات الكويتية أنه لا علاقة للحشود العراقية بأي تظاهرات على الحدود، وأن سببها الانتخابات العراقية، بيد أنه من قبيل الحذر، وتحسباً لأي تجاوزات عراقية من أي جهات دعت إلى اعتصامات حدودية تقرر نشر القوات الكويتية على الحدود، مطمئناً إلى أن الوضع تحت السيطرة، وأن التدابير المتخذة كفيلة بردع أي تجاوز.