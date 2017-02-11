نواب التقوا الجبوري: العراق ملتزم بالمعاهدات الدولية.. ومظاهرات خور عبدالله زوبعة في فنجان

أعرب عدد من النواب عن ارتياحهم لنتائج المباحثات التي جمعت رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم ونظيره العراقي الدكتور سليم الجبوري في القاهرة والذي أكد التزام العراق بالاتفاقيات مع الكويت.

وأكد النواب الذين حضروا المباحثات في تصريحات صحافية بعد اللقاء الحرص على العلاقات بين البلدين وتجاوز أي مشكلات بالحوار، بعد ما أثير في العراق في شأن خور عبد الله.

وقال النائب وليد الطبطبائي إن ما يحدث من بعض الاطراف العراقية مجرد زوبعة، وان الجانب العراقي أكد خلال اللقاء التزامه بالاتفاقيات كافة ولا نية لإثارة هذا الموضوع.

وأعرب الطبطبائي عن ارتياحه لتصريحات الجبوري، مؤكدا ان ما بين الكويت والعراق أكبر من الخلاف حول ذلك الموضوع.

من جانبه أكد النائب عودة الرويعي على دور الديبلوماسية البرلمانية في حل المشكلات، مبينا ان اللقاء كان واضحا وصريحا بين الجبوري والغانم في شأن ما أثير اخيرا حول خور عبد الله، مؤكدا أن مثل تلك الأمور لا تحل إلا بالطرق الرسمية المشروعة سواء الحكومة أو البرلمان.

بدوره قال النائب خالد العتيبي إن استقرار العراق استقرار للكويت، مؤكدا الحرص على مد يد التعاون لحل اي مشكلات بين الجانبين.

وأضاف ان قنوات التواصل الاعلامي ولجان الصداقة مع البرلمانيين العراقيين من شأنه ان ينعكس ايجابا لمصلحة الطرفين.

وقال النائب علي الدقباسي ان اللقاء كان ناجحا وسمعنا تعهدات من الجانب العراقي والكل متفق على ان تلك زوبعة.

وأضاف ان تلك التصريحات بحاجة الى ترجمة على أرض الواقع لأن الشعب الكويتي يشعر بالقلق من ادعاءات بعض الاطراف.