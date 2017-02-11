خالد الجارالله : التصريحات الرسمية العراقية حول خور عبدالله تؤكد أن الأزمة مفتعلة ولا تجسد الموقف الرسمي ‏⁦

اشاد نائب وزير الخارجية خالدالجارالله بالتصريحات الرسمية العراقية سواء من رئيس الوزراء ووزير الخارجية او وزير النقل العراقي بما يتصل بالازمة المفتعلة حول خور عبدالله والتي لاتعبر ولا تجسد الموقف الرسمي العراقي.

وقال الجارالله في تصريحات عقب اجتماعه مع وزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الأوسط وافريقيا توبايس الوود بحضور سفير الكويت لدى المملكة خالد الدويسان في مقر وزارة الخارجية البريطانية ان الحكومة البريطانية أكدت في هذا الخصوص أهمية احترام التعهدات والقرارات الدولية في اي اتفاق ..

وعلى جميع الأطراف الالتزام بهذه القرارات”.

وقال ان “الوزير البريطاني أشار الى الموقف الواضح والصريح والداعم لامن واستقرار دول الخليج والذي عبرت عنه رئيسة الوزراء تيريزا ماي في قمة مجلس التعاون التي استضافتها مملكة البحرين اخيرا”.

وأضاف ان “اجتماعه مع نظيره البريطاني تم التطرق فيه الى عقد المؤتمر الخامس للمانحين لدعم الشعب السوري اضافة الى تطورات الأوضاع في المنطقة بشكل عام وخاصة الأحداث في اليمن وسوريا”.

وحول موقف دول الخليج من مباردة روسية لإقامة منظومة استراتيجية أمنية خليجية تضم إيران قال الجارالله: “روسيا علاقتها مميزة مع دول الخليج وهناك بالفعل مبادرة بهذا الشأن” مشيرا الى ان “هناك حوار استراتيجي خليجي روسي”.

وأعرب عن اعتقاده بان هذا الحوار يتسع لأي أفكار ممكن ان تطرح من اي من الجانبين معربا عن تطلعه الى اجتماعات قادمة في إطار هذا الحوار الاستراتيجي .

وذكر الجارالله انه بحث مع وزير الدولة البريطاني العلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين والسبل الكفيلة لتعزيزها اضافة الى الدور المهم والحيوي الذي تضطلع به لجنة التوجية المشتركة الكويتية البريطانية .

وأضاف ان دولة الكويت نشطة في الساحة السياسية الدولية وذلك من خلال تحركاتها وحرصها على الأمن والاستقرار في المنطقة.(كونا)

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