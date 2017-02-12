الفلسطينيون يتخذون وسائل بدائية لمواجهة نقص مصادر الطاقة في غزة

لم يجد المواطنون الفلسطينيون خيارا لمواجهة انقطاع الكهرباء المتكرر لأكثر من ثماني ساعات يوميا في قطاع غزة إالا الاعتماد على وسائل قديمة وأخرى حديثة لتوليد الطاقة لتعويض ساعات انقطاع الكهرباء.

ومن تلك الوسائل التي استخدمها نحو مليوني فلسطيني خلال عشر سنوات من الحصار الإسرائيلي بطاريات المركبات والحطب والشموع ومحركات توليد الكهرباء التي تعمل بالمحروقات لتوفير الانارة والتدفئة إضافة إلى استخدام الطاقة الشمسية التي أصبحت خلال العامين الماضيين أحد المصادر المهمة لتوليد الطاقة إلا أن تكاليف اقتنائها تفوق قدرة المواطنين الشرائية لما يعيشونه من بطالة وفقر مدقع طال جميع الشرائح الاجتماعية.

وأدى انقطاع الكهرباء الى مآس إنسانية كالحرائق التي طالت عشرات المنازل واودت بحياة العشرات خلال السنوات العشر الماضية بسبب الشموع والماسات الكهربائية الى جانب تضرر مرافق عامة ومؤسسات تعليمية واقتصادية وأخرى حيوية نتيجة الانقطاع شبه الدائم للكهرباء.

ويعتمد قطاع غزة على ثلاثة مصادر رئيسية للطاقة وهي عشرة خطوط إسرائيلية بقدرة (120 ميغاوات) وخطين من مصر بقدرة (22 ميغاوات) إلى جانب محطة وحيدة للتوليد تعمل بصورة جزئية ولا تزيد طاقتها الانتاجية حاليا على (65 ميغاوات)