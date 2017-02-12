“الزراعة”: لن نسمح بإعادة الشواء في الحدائق العامة

رفض المدير العام للهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية المهندس فيصل الحساوي «إعادة فتح الحدائق العامة والسماح بالشواء فيها كما كان الحال في السابق»، مؤكداً «ان المشكلة تتعلق بالتلفيات وعمليات التخريب التي تكلف الدولة مبالغ كبيرة جراء إعادة تأهيل الحدائق».

وأكد ان الهيئة «لم تعطل تخصيص تلك الحدائق، إلا أن هناك آلية لدى قطاع الزراعة التجميلية للحفاظ على المزروعات الموجودة ضمنها»، منوهاً أنه «لا يمكن تحديد المتسبب في إتلاف الحديقة أو تخريبها سواء كان وافداً أو مواطناً».

ومن جهة أخرى، بيّن الحساوي أن «سبب إزالة أسوار الحدائق العامة، يعود لكثرة الشكاوى التي وردت للهيئة من الأهالي في شأن استغلال تلك الحدائق خلال الليل استغلالاً سيئاً، لاسيما وأن الأسوار كانت في السابق تغطي الحديقة، ولكن مع إزالتها أصبحت مكشوفة للعامة».