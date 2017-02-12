رياض العدساني: 13 نائبًا أكدوا أن أعضاء في الحكومة سلموا لهم أموالاً

أثنى النائب رياض العدساني على طلب كشف قضية الايداعات المليونية والنواب الذين وثقوا فيني ووقعوا علي الطلب, ملوحا بمستندات تتعلق بالقضية.

وأضاف العدساني أنه لا يعقل تضخم حسابات نواب الأمة بهذا الشكل ,لافتا إلى أن هناك قصورا تشريعيا, وسأبين في الجلسة مدى تعارض المصالح.

وقال العدساني إن النص مفقود وبالتالي لا عقوبة ولا يعقل عدم كشف الحقيقة للشعب الكويتي وغير مقبول نهائيا حفظ هذا الملف ”

وذكر أن هناك 13 نائبا أكدوا أن أعضاء في الحكومة سلموا لهم الأموال, مشيرا الى انه لا يعترض على قرار النيابة “ولكن لا يعقل أن يحصل النائب على عطايا وأموال كاش من مجلس الوزراء.

ووصف لجنة التحقيق في الايداعات المليونية في مجلس 2013 بأنها كانت مجرد لجنة صورية.

وأكد ان “كل الذي وقع من انحرافات سياسية منذ 2011 ما زلنا نحن في اثارها السيئة الى الان.

وطالب النواب بأن يصوتوا مع القضية واذا وقف النواب ضد هذه القضية فعلى الشعب الكويتي الكريم أن يحاسب نوابه.