“المالية” توافق على اقتراح بشأن فوائد “التأمينات الاجتماعية”

وافقت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الامة الكويتي في اجتماعها اليوم الاحد على اقتراح بقانون بشأن تقاضي فوائد عن قروض المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.

وقالت مقرر اللجنة النائب صفاء الهاشم في تصريح للصحفيين عقب الاجتماع ان القانون الذي وافقت عليه اللجنة باجماع أعضائها ينص على خفض قيمة الفائدة بحيث لا تتجاوز ثلاثة بالمئة من قيمة الاستبدال المقدم للمتعاقد على شكل قرض.

وأشارت الهاشم إلى ان اللجنة ناقشت في اجتماعها ايضا المشروع الحكومي المتعلق بزيادة الرسوم على الكهرباء والماء مبينة ان “وزير النفط ووزير الكهرباء والماء عصام المرزوق طمأن الاعضاء بأن السكن الخاص مستثنى وأن المواطن لن يمس”.