فلسطينية تحرق نفسها بعد إزالة “بسطة” زوجها

أشعلت فلسطينية في الأربعين من عمرها الأحد، النار في جسدها احتجاجا على إزالة بسطة عشوائية لزوجها وابنها في مدينة طولكرم شمال الضفة الغربية، بحسب الشرطة.

وقال المتحدث باسم الشرطة الفلسطينية لؤي زريقات لوكالة فرانس برس إن المرأة قامت برش نفسها بمادة مشتعلة، ومن ثم أشعلت النار في جسدها أمام مقر الشرطة، حيث كانت تحتج على إزالة البلدية بسطة زوجها.

وأوضح زريقات “تقوم البلدية مثل باقي البلديات في مختلف مدن الضفة الغربية بمداهمة بسطات تجارية لبيع الخضار أو أدوات أخرى، لإزالتها لأن غالبيتها تقف في الطرق الرئيسية”.