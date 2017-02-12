الحجيلان لوزير الإسكان: هل أنت الوصي على أموال الشعب الكويتي..؟!

رد رئيس الحركة الشعبية الوطنية سعود الحجيلان على تصريح لوزير الإسكان قال فيه : “لايوجد دولة مسؤوله عن توفير المساكن لمواطنيها.

وقال الحجيلان في تصريح صحفي كان من المفترض من الوزير أن ينتقي الحديث الذي يقوله ولايمكن أن يمر حديثه مرور الكرام فهذا الكلام لنا رد عليه وليتحمل الوزير ردود الشعب الكويتي.

وتساءل الحجيلان: هل الوزير هو الوصي على الكويت وشعبها ! وهل هو من يمتلك المال العام والحق لكي يقول هذا الحديث الغريب الذي من المفترض لا يقوله شخص مسؤول.

وختم الحجيلان: نحن في الحركة الشعبية الوطنية نتحدى الوزير ان يقول للشعب الكويتي كم يتقاضى من رواتب مالية من الدولة والتي هي بالفعل من أموال الشعب وليست ملكا لأي شخص.