مبارك في ذكرى تنحيه: أتمنى للشعب المصري كل خير

وجه الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، كلمة إلى المصريين في الذكرى السادسة لتنحيه عن الحكم، قائلًا : كل سنة وانتوا طيبين وأتمنالكم كل خير”.

ونشر موقع «مصراوي» تسجيل صوتي لـ«مبارك»، رد فيه على سؤال :”فى عيد مرور 6 سنوات على تنحيك عايز تقول إيه للشعب المصرى؟” قال مبارك في المكالمة: “أقولهم كل سنة وانتم طيبين.. بس”.

وردا على سؤال ثان: ماذا تريد أن تقول أيضا للشعب المصري؟، أجاب مبارك: “أتمنى للشعب المصري كل خير”.

وحلت أمس الذكرى السادسة لتنحي الرئيس الأسبق حسني مبارك عن الحكم عقب ثورة 25 يناير التي طالبت بإسقاط النظام، في بيان شهير ومقتضب أعلنه وقتها اللواء عمر سليمان نائب الرئيس.